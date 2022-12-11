Декабрь, 11 в 21:52

В воскресенье, 11 декабря, Львов накрыла непогода. Из-за налипания мокрого снега и обледенения ветвей в городе упали 119 деревьев.

Об этом сообщила заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

По ее словам, из-за падения, в основном, веток деревьев, повреждено 10 машин.

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— Также есть 32 порыва на сетях ЛКП Львовсвет. Эти порывы связаны с падением деревьев, – отметила Маруняк.

Маруняк отметила, что работы по ликвидации порывов на электросети могут проводить только после того, как разрежут и заберут поваленные деревья. Ремонтные бригады ЛКП Львовсвет будут работать, пока не ликвидируют все повреждения

Трамваи и троллейбусы во Львове на линии не выходят, потому что контактную сеть чистят от оледенения.

Фото: Львовский городской совет