Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Из-за непогоды во Львове упало более 100 деревьев, повреждена электросеть

Валентина Чорна, редактор ленты
Из-за непогоды во Львове упало более 100 деревьев, повреждена электросеть

В воскресенье, 11 декабря, Львов накрыла непогода. Из-за налипания мокрого снега и обледенения ветвей в городе упали 119 деревьев.

Об этом сообщила заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

По ее словам, из-за падения, в основном, веток деревьев, повреждено 10 машин.

Сейчас смотрят

— Также есть 32 порыва на сетях ЛКП Львовсвет. Эти порывы связаны с падением деревьев, – отметила Маруняк.

Маруняк отметила, что работы по ликвидации порывов на электросети могут проводить только после того, как разрежут и заберут поваленные деревья. Ремонтные бригады ЛКП Львовсвет будут работать, пока не ликвидируют все повреждения

Трамваи и троллейбусы во Львове на линии не выходят, потому что контактную сеть чистят от оледенения.

Читайте
На Волыни нет света в некоторых общинах: в результате непогоды оборваны линии электропередач

Фото: Львовский городской совет

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка