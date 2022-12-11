Декабрь, 11 в 20:44

Швеция в девятом пакете помощи предоставит Украине системы противовоздушной обороны и амуницию для военных.

Об этом в воскресенье, 11 декабря, на брифинге сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, правительство Швеции утвердило девятый пакет поддержки Украины, который на 50% больше предыдущего.

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— Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России. В этом пакете мы предоставляем ПВО, комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных, — сказал министр обороны Швеции.

Йонсон отметил, что Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в “нашу общую безопасность”, поскольку Россия постоянно нарушает права людей, в частности, атакуя гражданские объекты — больницы, университеты, школы.

Йонсон добавил, что сегодня увидел последствия этих атак в Николаеве, который посетил вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

– С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины, – подчеркнул Йонсон.

Фото: Воздушные силы ВСУ