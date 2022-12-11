Декабрь, 11 в 20:13

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит после массированных ракетных ударов РФ. В разных областях действуют как аварийные, так и стабилизационные отключения света.

Энергетики неустанно работают, чтобы ликвидировать повреждения энергосистемы, а украинцев призывают максимально экономить потребление электроэнергии.

Где и когда не будет света 12 декабря – читайте в материале Фактов ICTV.

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Киев

В столице продолжают действовать обновленные графики стабилизационных отключений света, которые недавно ввела энергокомпания ДТЭК Киевские электросети.

Отключения работают в тестовом режиме. Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано. Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с расписанием отключения света можно по этой ссылке. Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Харьковская область

В Харьковской области ежедневно с 7:00 до 22:00 действуют графики почасовых отключений света. Продолжительность отключения – 3 часа.

График состоит из 12 очередей, начало каждой из очередей меняется еженедельно.Чтобы узнать график на сайте Харьковоблэнерго, надо:

Открыть форму, которая находится по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Львовская область

Львовяне распределены по трем группам, которым в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Отдельно в сутки зарезервированы часы, когда свет могут выключать дополнительно. В общей сложности электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов).

С перечнем графиков для разных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

В Винницкой области действуют графики плановых отключений между тремя очередями.

Посмотреть принадлежность своего адреса к той или иной очереди в пределах плановых отключений можно по этой ссылке.

Узнать, когда именно будет обесточена соответствующая очередь в Винницкой области можно по этой ссылке.

Черниговская область

На Черниговщине придерживаются графиков “три через шесть”. Сейчас в области не хватает доказанных лимитов потребления электроэнергии, поэтому невозможно ввести график “четыре через четыре”, который действовал раньше.

Перечень адресов, которые входят в три группы отключений электроэнергии, смотрите по этой ссылке.

Закарпатская область

Закарпатьеоблэнерго сообщило, что в связи с изменениями величин генерации электроэнергии и потребления прогнозируемые часы отключения меняются каждый день.

Актуализированную информация о часах включения/отключения электроэнергии с перечнем адресов можно посмотреть по этой ссылке.

Полтавская область

12 декабря Полтаваоблэнерого планирует выключать свет по одной очереди согласно графику почасового отключения. Ожидается, что вторая очередь, которая в графике обозначена в скобках, выключаться не будет

Ознакомиться сграфиком в Полтавской области можно по этой ссылке.

В то же время о принадлежности адреса к той или иной очереди можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области действуют стабилизационные почасовые отключения света.

Графики учитывают четыре очереди потребителей, которые постепенно обесточиваются для распределения электрической энергии между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Чтобы узнать свой адрес в графике почасовых отключений света — перейдите по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго продолжают работать графики плановых отключений света.

Потребители электроэнергии распределены на три группы. Каждая из групп имеет свое время, когда их адрес будет обесточен.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В области действуют графики плановых отключений света.

В то же время Кировоградоблэнерго предупреждает, что в регионе могут быть также применены аварийные отключения света, поскольку в энергосистеме области не хватает мощностей.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В регионе действуют графики отключения света для трех очередей потребителей. В связи с превышением доведенного лимита мощностей на область дополнительно могут быть применены графики аварийных обесточений.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

Черкассыоблэнерго продолжают придерживаться “желтого” графика стабилизационных отключений света, который предусматривает для потребителей электроэнергии три часа со светом через три часа без света.

Согласно актуальной информации на сайте, потребители электроэнергии разбиты на две очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Николаевская область

В Николаеве 12 декабря, согласно графику почасовых отключений, электроэнергию для потребителей всех трех очередей будут выключать на 40 минут дольше. Время отключения составит два часа 40 минут.

Кроме того, возможны применение стабилизационных и аварийных отключений, сообщили в облэнерго. Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Другие регионы

Из-за значительных повреждений энергосистемы в Одесской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения света.

В части Херсонской области — только аварийные из-за недостаточного уровня мощности снабжения электроэнергией.

В таких областях, как Волынская, Житомирская, Ровенская, Ивано-Франковская и Черновицкая тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети не публиковали графики на 12 декабря.

Как правило, графики публикуются изо дня в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Черновцыоблэнерго.