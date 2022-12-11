Декабрь, 11 в 18:50

Международная федерация журналистов сообщила, что за 2022 год при исполнении своих обязанностей всего погибли 67 журналистов. 12 из них – во время освещения войны России против Украины.

Об этом говорится в отчете федерации, опубликованном на ее официальном сайте.

По данным МФЖ, всплеск смертей журналистов был зафиксирован на фоне войны в Украине, активности преступных группировок в Мексике и хаоса на Гаити.

Сейчас смотрят

Если сравнивать с 2021 годом, то количество погибших журналистов выросло на 20 человек.

В федерации отметили, что в этом году самой опасной для журналистов стала Украина – здесь во время освещения было убито больше работников СМИ, чем в любой другой стране в 2022 году.

Как уточняется, большинство погибших – украинцы, но среди них есть и представители других национальностей. К примеру – американский режиссер-документалист Брент Рено, или оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский.

Многие погибли в первые недели полномасштабного вторжения. Организация Репортеры без границ подчеркивает, что с первых дней войны местные и иностранные журналисты испытывают ранения и погибают во время обстрелов, становятся жертвами похищений и преследований.

В организации подчеркнули, что зафиксировали 29 нападений на журналистов во время российской агрессии.

– Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали целью российской армии, – сообщили в Международной федерации.

Тем временем украинский Институт массовой информации задокументировал 155 преступлений РФ против представителей медиа только в марте этого года. Это убийства, угрозы, похищения, обстрелы и ранения, преследования, захваты телебашен и редакций, отключения от эфира, хакерские атаки и блокировки доступа к сайту.

– Резкое увеличение количества убийств журналистов и других работников СМИ вызывает серьезную обеспокоенность и является еще одним тревожным сигналом для правительств по всему миру, – сказал генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланжер, призвав “принять меры по защите журналистики – одного из ключевых столпов демократии”.

Он предупредил, что бездействие только побуждает к дальнейшим действиям тех, кто стремится подавлять свободное распространение информации.