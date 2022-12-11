Подоляк объяснил, в чем заключается путь к завершению войны в Украине
Для завершения войны в Украине и восстановления глобальной безопасности необходимо военное поражение РФ, антироссийские санкции и саботаж внутри страны-агрессора.
Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что не нужно бояться постпутинского будущего.
– Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение ru-экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри России = победа Украины и восстановление глобальной безопасности, – отметил он.
Не треба боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження ru-економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині Рф = перемога України та відновлення глобальної безпеки.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 11, 2022
Ранее Подоляк заявил, что мир должен реагировать на военное сотрудничество Ирана и России, поскольку это касается не только Украины.
На днях СМИ сообщили со ссылкой на источники в США, что Россия сделала новый заказ у Ирана на несколько сотень ракет и дронов.
В то же время пока неизвестно, это оружие уже отгружено для отправки или нет.