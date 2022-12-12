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Факты / Україна

Хочу на море и пива: Зеленский рассказал о планах после победы Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Владимир Зеленский точно останется на должности президента до победы Украины в войне с Россией. А о дальнейшем будущем глава государства пока не думает.

Об этом он заявил в спецвыпуске шоу Netflix. Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом.

– До нашей победы я точно буду президентом. А там – даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу, – сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский считает, что если российский диктатор Владимир Путин умрет, война РФ против Украины закончится.

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Он связывает это с тем, что институты страны-оккупанта перестанут работать.

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