Декабрь, 12 в 18:39

Владимир Зеленский точно останется на должности президента до победы Украины в войне с Россией. А о дальнейшем будущем глава государства пока не думает.

Об этом он заявил в спецвыпуске шоу Netflix. Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом.

– До нашей победы я точно буду президентом. А там – даже не думаю. Пока не думаю, не готов. Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу, – сказал Зеленский.

Кроме этого, Зеленский считает, что если российский диктатор Владимир Путин умрет, война РФ против Украины закончится.

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Он связывает это с тем, что институты страны-оккупанта перестанут работать.