Россия нанесла удар по жилым домам Херсона: есть погибшие и раненые
Российские войска нанесли удар по жилому сектору в Херсоне. В результате обстрела пострадали 7 человек, двое из которых погибли.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
– Враг атаковал микрорайон ХБК. Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших сейчас неизвестно, — написал он в Telegram.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что был поврежден дом и линии электроснабжения.
На месте работают службы спасения.
Со своей стороны, в Офисе генпрокурора проинформировали, что, по предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии.
Напомним, что сегодня утром и днем в соцсетях писали о взрывах в Херсоне.
К слову, вчера, 11 декабря, был ровно месяц, как Вооруженные силы Украины официально вошли в Херсон.
Две недели назад, 26 ноября, в освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электроэнергию.
Фото: Кирилл Тимошенко