Декабрь, 12 в 14:40

Российские войска нанесли удар по жилому сектору в Херсоне. В результате обстрела пострадали 7 человек, двое из которых погибли.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

– Враг атаковал микрорайон ХБК. Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших сейчас неизвестно, — написал он в Telegram.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что был поврежден дом и линии электроснабжения.

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Со своей стороны, в Офисе генпрокурора проинформировали, что, по предварительным данным, обстрел производился из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

Напомним, что сегодня утром и днем в соцсетях писали о взрывах в Херсоне.

К слову, вчера, 11 декабря, был ровно месяц, как Вооруженные силы Украины официально вошли в Херсон.

Две недели назад, 26 ноября, в освобожденный от российских оккупантов Херсон подали электроэнергию.

Фото: Кирилл Тимошенко