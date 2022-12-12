Декабрь, 12 в 16:44

Президент Владимир Зеленский считает, что если российский диктатор Владимир Путин умрет, то война РФ против Украины закончится. Он связывает это с тем, что институции страны-оккупанта перестанут работать

Такое мнение Зеленский высказал в спецвыпуске шоу Netflix Мой следующий гость не нуждается в представлении.

Он добавил, что необходимо констатировать тот факт, что большой процент россиян верит Путину.

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– Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Стряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся, – отметил Зеленский.

По его словам, в случае смерти Владимира Путина из-за несчастного случая или болезни, войны не будет, потому что в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.