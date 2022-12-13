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Факты / Світ

Армия РФ уже три месяца на голодном пайке, особенно мобилизованные – Арестович

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олексій Арестович
Фото: Офис президента

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российская армия уже несколько месяцев голодает – особенно мобилизованные. 

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

– Российские войска уже месяца три на голодном пайке, особенно мобилизованные. Им выдают по 50% от нормы, а некоторым вообще задерживают. Им жрать нечего физически. Наши солдаты, когда захватывали их позиции, увидели, что они начали брать, например, НЗ морское – консервированную картошку, – сообщил Арестович.

По его словам, это дорогой продукт, которым кормят только экипажи на стратегических подводных лодках. 

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– Это значит, что они начали брать из стратегических запасов. Очень многое изымают из Беларуси – начиная от техники, заканчивая формой и продуктами. Российская армия просто голодает, – резюмировал советник.

Напомним, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия хочет заморозить войну на холодный период, чтобы подтянуть резервы и пополнить запасы перед новым наступлением весной 2023 года.

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Источник: Гордон
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