Декабрь, 13 в 14:55

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российская армия уже несколько месяцев голодает – особенно мобилизованные.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

– Российские войска уже месяца три на голодном пайке, особенно мобилизованные. Им выдают по 50% от нормы, а некоторым вообще задерживают. Им жрать нечего физически. Наши солдаты, когда захватывали их позиции, увидели, что они начали брать, например, НЗ морское – консервированную картошку, – сообщил Арестович.

По его словам, это дорогой продукт, которым кормят только экипажи на стратегических подводных лодках.

Сейчас смотрят

– Это значит, что они начали брать из стратегических запасов. Очень многое изымают из Беларуси – начиная от техники, заканчивая формой и продуктами. Российская армия просто голодает, – резюмировал советник.

Напомним, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия хочет заморозить войну на холодный период, чтобы подтянуть резервы и пополнить запасы перед новым наступлением весной 2023 года.