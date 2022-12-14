Декабрь, 13 в 22:37

Оккупанты сохраняют надежды, что смогут прорвать линию обороны и продвинуться вглубь Украины.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в Кремле допускают повторить масштабное наступление в конце января-февраля 2023 года.

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— Я думаю, что российская способность осуществлять большое наступление, которое, возможно, будет восстановлено где-то в конце января-февраля… — это то, что они пытаются делать. И мы, конечно, делаем все возможное, чтобы не допустить этого. Я не говорю точно, что это происходит. Но принимая во внимание мобилизацию, объявленный призыв и подготовку новых призывников, передвижение их тяжелого вооружения в стране — они, несомненно, сохраняют надежды, что будут способны прорвать наши линии обороны и продвинуться вглубь Украины, — сказал Кулеба.

Он добавил, что со своей стороны делается все, “чтобы исключить это”, а сам глава МИД верит, что им этого не удастся.

Дмитрий Кулеба говорит, что любое решение о прекращении войны будет основываться на выходе оккупационных войск РФ со всей территории Украины в границах 2013 года.