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Королевская морская пехота участвовала в тайных операциях в Украине – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Королевская морская пехота участвовала в тайных операциях в Украине – СМИ
Фото: Depositphotos

Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях в Украине. Об этом сообщил генерал-лейтенант Роберт Магован.

По его словам, миссии были сопряжены с “высоким уровнем политического и военного риска”, пишет Times.

Как уточняется, британский военачальник написал статью для специализированного журнала морской пехоты Globe and Laurel, в которой рассказал, что британские коммандос поддерживали “незаметные операции” в “чрезвычайно чувствительной обстановке”.

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Магован описал, как 350 морских пехотинцев и 45 коммандос отправились на сопровождение дипломатов из британского посольства в начале года, когда стало ясно, что российские войска решились на полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее стало известно о том, что план наступления ВСУ под Балаклеей на Харьковщине разработали совместно силы Украины, США и Британии на одной из европейских военных баз.

СМИ писали, что американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев.

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Источник: The Times
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