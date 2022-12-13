Декабрь, 13 в 15:15

Бахмут является самой горячей точкой войны на восточном фронте. Оккупанты пытаются изменить тактику, что может усложнить работу нашим защитникам.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Оккупанты видели нашу тактику ведения боев под Киевом малыми группами и теперь пытаются изменить свою тактику.

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– Они переучиваются. В группе Вагнера, в т.ч. Эти наемники, оставшиеся из бывших спецназовцев, учат новое пополнение. Обучают азам, тактике боя на средней местности, учат, как использовать погоду. Это несколько усложняет нашу работу, но сказать, что они полностью перешли на тактику, которая может переломить ход событий, я бы не сказал, — подчеркнул Череватый.

Он отметил, что, несмотря на изменение тактики врагу, не удается самое главное — прорвать нашу оборону и продвигаться дальше вглубь Донбасса и продолжать оккупировать наши территории.

Ранее Сергей Череватый сообщил, что оккупанты имели очень большой запас советских боеприпасов 122-го, 152-го калибра. Однако интенсивная война на протяжении девяти месяцев истощила их запасы.

Именно поэтому оккупанты везут снаряды из дальних регионов.