Декабрь, 13 в 19:59

Российская Федерация обеспечивает своих солдат оснащением советских времен, а именно бронежилетом ЖЗЛ-74, который больше напоминает средневековую кольчугу, чем современную экипировку.

О находке украинских военных на позициях оккупантов рассказали в Оперативном командовании Юг.

В ОК Юг говорят, что воины 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка наткнулись на эту интересную находку при освобождении сел Николаевской области.

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— В одном из частных домов, который был захвачен российскими оккупантами, среди других оставленных врагами вещей, были несколько советских бронежилетов ЖЗЛ-74. Этот бронежилет был разработан в 1974 г. на смену более устаревшему в то время ЖЗТ-71 М. В его основе использована так называемая чешуйчатая схема размещения элементов диаметром 50 мм, толщиной в 2 мм, расположенных в два ряда, — сообщили военные.

Среди характеристик этого “современного” бронежилета армии РФ предполагается надежная защита его владельца от удара ножом, заточкой, шилом или спицей.

— Среди дополнительных характеристик внимание акцентируется на значительном ослаблении от ударов камней, топора, лома, другого оружия ударно-дробного действия за счет жесткости всей конструкции и ее частей, — добавляется в сообщении.

Украинские военные передали этот образец оснащения российских войск в соответствующее место — в коллекцию Национального музея истории Украины.

— Морально устаревшее оружие и плохое обеспечение врага помогают нашим защитникам уничтожить как можно больше оккупантов, приближая долгожданную победу, — добавили в ОК Юг.

Еще весной 2022 года на позициях россиян можно было увидеть танки Т-62, которые в России должны были пустить под утилизацию еще несколько лет назад. Кроме того, среди оккупационных войск неоднократно были замечены советские шлемы и оружие времен Второй мировой войны.

Источник: Оперативное командование Юг

Фото: Оперативное командование Юг