Декабрь, 13 в 23:30

В Украине уже наладили производство снарядов калибра 152 и 122 мм в промышленных масштабах.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире национального телемарафона.

— То, что делают наши производители оружия, добавит хлопот этим фашистам, которые вторглись на нашу землю. Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство (снарядов, — Ред.) как 152 мм, так и 122 мм калибра на наших предприятиях, — сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас планируется выпуск мин и “многих других вещей”, которые производятся на украинских предприятиях оборонного комплекса.

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— Речь идет уже о тысячах (снарядов, — Ред.) — это уже промышленные масштабы, — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что утвержденная в Украине ракетная программа финансируется в полной мере и находится под контролем президента Владимира Зеленского.

Министерство обороны Украины еще в конце ноября показало первые снаряды калибра 152 мм, изготовленные государственным концерном Укроборонпром.

А в начале ноября министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина наладила производство артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм.