Декабрь, 13 в 9:38

Высокопоставленные правительственные чиновники США могут корректировать свои оценки способности Вооруженных сил Украины идти в контрнаступление зимой.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступление зимой 2022–2023 годов после того, как грунт замерзнет и позволит вести маневренную войну.

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При этом Резников неоднократно заявлял, что Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов, бронетехники, танков и боевой авиации для поддержки контрнаступления ВСУ.

Корреспондент Голоса Америки по национальной безопасности Джефф Селдин сообщил, что накануне один из высокопоставленных военных чиновников США заявил, что в Вашингтоне знают, что украинцы могут сражаться и хорошо сражаться в зимних условиях.

Напомним, что война в Украине уже длится 293-е сутки.