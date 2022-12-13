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Факты / Україна

Украина и США корректируют возможности контрнаступления ВСУ зимой — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Украина и США корректируют возможности контрнаступления ВСУ зимой — ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Высокопоставленные правительственные чиновники США могут корректировать свои оценки способности Вооруженных сил Украины идти в контрнаступление зимой.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжить контрнаступление зимой 2022–2023 годов после того, как грунт замерзнет и позволит вести маневренную войну.

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При этом Резников неоднократно заявлял, что Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов, бронетехники, танков и боевой авиации для поддержки контрнаступления ВСУ.

Корреспондент Голоса Америки по национальной безопасности Джефф Селдин сообщил, что накануне один из высокопоставленных военных чиновников США заявил, что в Вашингтоне знают, что украинцы могут сражаться и хорошо сражаться в зимних условиях.

Напомним, что война в Украине уже длится 293-е сутки.

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