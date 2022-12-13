В Украине впервые после 23 ноября заработали все 9 энергоблоков АЭС — Минэнерго
К энергосистеме Украины подключен еще один энергоблок АЭС, выведенный из строя из-за ракетной атаки РФ 23 ноября.
Об этом сообщило Министерство энергетики.
— 13 декабря в 1:09 после восстановительного ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) Энергоатома, выведенного из рабочего строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. Сейчас идет набор мощности, – сообщили в Минэнерго.
Министр Герман Галущенко отметил, что в настоящее время все 9 энергоблоков атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики.
Напомним, что на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита после массовой ракетной атаки 23 ноября. Все энергоблоки автоматически были отключены от системы.