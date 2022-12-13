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Факты / Україна

Как работает метро Киева: режим работы станций и движения поездов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Метро Києва
Фото: Depositphotos

Метро Киева продолжает работать в режиме перевозок пассажиров.

Метрополитен работает с 06:00 до 22:00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 8-10 минут, в часы пик интервал между поездами составляет 4-5 минут.

Как курсируют поезда:

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Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.

Робота метро в Київі - червона лінія

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

Робота метро в Київі - синя лінія

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

Робота метро в Київі - зелена лінія

Майдан Независимости, Крещатик, Днепр, Гидропарк поезда проезжают без остановки.

Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта. Пересадочный узел Крещатик — Майдан Независимости остается закрытым.

Тариф на проезд в метрополитене составляет 8 грн на одну поездку.

Во время воздушных тревог, подземные станции продолжают принимать людей в качестве укрытия.

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Источник: КП Киевский метрополитен

Источник: КГГА
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