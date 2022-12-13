Как работает метро Киева: режим работы станций и движения поездов
Метро Киева продолжает работать в режиме перевозок пассажиров.
Метрополитен работает с 06:00 до 22:00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 8-10 минут, в часы пик интервал между поездами составляет 4-5 минут.
Как курсируют поезда:
Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.
Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.
Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.
Майдан Независимости, Крещатик, Днепр, Гидропарк поезда проезжают без остановки.
Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта. Пересадочный узел Крещатик — Майдан Независимости остается закрытым.
Тариф на проезд в метрополитене составляет 8 грн на одну поездку.
Во время воздушных тревог, подземные станции продолжают принимать людей в качестве укрытия.
Источник: КП Киевский метрополитен