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Факты / Україна

Ротируют: оккупанты вышли из Новониколаевки и Михайловки Херсонской области

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні_втрати РФ
Фото: Генштаб ВСУ

В Херсонской области командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, захватчики прибывают в оккупированные населенные пункты, где заселяются в оставленные и принудительно “освобожденные” дома местных жителей.

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Враг продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией столкновения. Больше всего лупят по Антоновке, Чернобаевке и городу Херсон.

Кроме того, 10-11 декабря зафиксирован выход оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Google Maps

Источник: Генштаб ВСУ
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