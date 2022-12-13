Декабрь, 13 в 7:30

В Херсонской области командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, захватчики прибывают в оккупированные населенные пункты, где заселяются в оставленные и принудительно “освобожденные” дома местных жителей.

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Враг продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией столкновения. Больше всего лупят по Антоновке, Чернобаевке и городу Херсон.

Кроме того, 10-11 декабря зафиксирован выход оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.