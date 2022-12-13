Декабрь, 13 в 19:22

Вооруженные силы Украины уничтожили руководящий состав 58 общевойсковой армии РФ при ударе по позициям оккупантов в Мелитополе (Запорожская область).

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 13 декабря.

Также удалось уничтожить военную технику оккупантов в районах Энергодара, Токмака и Гуляйполя. Около 150 путинских солдат получили ранения.

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– Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Помимо уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника, — отметили в Генеральном штабе.

Враг понес потери и в Луганской области. Там украинские военные нанесли удар по пункту дислокации личного состава армии РФ в районе населенного пункта Кадиевка.

В результате до 60 оккупантов погибли, а около 100 получили ранения.

На днях появлялись сообщения о серии взрывов в оккупированном Мелитополе и больших потерях среди российских войск. По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, в результате взрыва в местном отеле погибли около 200 оккупантов.