Межигорье и 537 культурных ценностей: ВАКС конфисковал у Януковича движимое и недвижимое имущество

Декабрь, 14 в 22:49

Высший антикоррупционный суд удовлетворил административный иск Министерства юстиции Украины, поданный в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

— Так, ВАКС взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства, а именно — Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 кв. м), которые находятся в селе Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область), несколько машиномест в подземном паркинге, квартиру, дом, судно марки Бриг, 100% доли в уставном капитале ООО Танталит, а также в ООО Дом Лесника, денежные средства на сумму 31 млн грн и $84,9 тыс., — говорится в сообщении.

Кроме того, у Януковича конфисковано 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства, среди которых картины, антикварная мебель и т.д. Их оценочная стоимость составляет свыше €18 млн 778 тыс.