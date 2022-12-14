Декабрь, 14 в 12:28

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за значительных повреждений инфраструктуры.

Сохраняется дефицит электроэнергии, сообщили в НЭК Укрэнерго.

— Самая сложная ситуация на Востоке — из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников. Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии, — говорится в сообщении.

Для получения точной информации по отдельному региону компания рекомендует следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго). Список сайтов можно найти по ссылке.

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