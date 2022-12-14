Декабрь, 14 в 15:27

Тазики – это группа волонтеров, в состав которой входят преимущественно айтишники. Они скупают старые автомобили и перегоняют их на фронт военным.

В списке волонтеров уже более 200 машин. Один из основателей сообщества – харьковчанин Артем Никульченко.

Мужчина вспоминает, как только началось полномасштабное вторжение России в Украину — сразу взялся помогать военным. Сначала покупал бронежилеты, шлемы, тепловизоры и дроны. Впоследствии – перешли на автомобили.

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– Мы сначала думали, что вот пригоним 2-3 машины, и все. Надеялись, что война вот-вот закончится. Но вместо этого — заканчивались только деньги. Было время, когда казалось, что все – это последняя машина. Однако находится кто-то из друзей, кто готов помочь. Мы не собираем деньги официально как фонды. Мы стараемся собирать из друзей. 90% друзей из IT, которые могут финансово помогать и понимают, почему это важно, – рассказал Артем Никульченко.

Чаще всего мужчины покупают полноприводные джипы, пикапы с открытым кузовом или низким задом и бусы. Главное – чтобы машины можно было переработать под эвакуационные нужды.

Айтишник Александр Нестерович – эксперт по подбору авто. Вспоминает, в начале покупали старые и дешевые машины, которые часто ломались. Потому с приобретенным опытом — наработали определенные правила.

– Например, авто без истории покупать рискованно. Ведь когда ты приходишь и видишь владельца машины, а не перекупщика, это совсем другое дело, потому что можно узнать правду об автомобиле. Иначе – машина может иметь скрытые дефекты и не доехать до военных вовремя. Также стараемся не покупать машины старше 2000-го года, — рассказал Александр.

Как правило, одно авто обходится в $4-6 тыс. Пикапы немного дороже — до $7 тыс. Да и в Европе, как оказалось, старые, но качественные автомобили с каждым разом найти все сложнее.

— Такое впечатление, что в Европе закончились пикапы. К тому же и цены на них взлетели очень сильно. В Польше можно такой автомобиль купить за $10 тыс. А в Англии, например, аналогичный будет стоить $5 тыс. Правда, авто будет с правосторонним рулем, — отметил Александр.

Британская община волонтеров-айтишников тоже активно присоединилась к помощи фронту.

Каждые выходные перегоняют машины из Англии в Польшу. Из Кракова автомобили едут уже в Украину. Чаще всего их перевозят девушки.

Ольга Коломиец – одна из них. Женщина родом из Запорожья уже 8 лет проживает в Польше. Узнав о Тазиках – сразу согласилась помогать.

Уже доставила военным 20 автомобилей. Говорит — сейчас радует, что на польско-украинской границе отработана схема проезда автомобилей для фронта. Потому что еще полгода назад было сложно пересекать границу.

– Сейчас все гораздо проще. На некоторых пунктах пропуска есть отдельные очереди для волонтерских машин, и в принципе, все проходит быстро, если нет очереди. Только заполняешь документы. Единственное – они могут проверить адрес, по которому ты живешь в Украине, чтобы это не был адрес на оккупированной территории. Они объясняют это тем, чтобы ты не мог помочь оккупантам, – рассказала Ольга Коломиец.

Единственное, сетует Ольга – на украинской границе много времени занимает оформление декларации. А еще иногда приходится долго ждать, потому что воинская часть может не вовремя прислать запрос на авто.

В команде также есть харьковчанка Светлана Поддубная. В мирной жизни – менеджер по туризму. Сейчас водитель-волонтер. Со своей семьей вынуждена была бежать от войны в конце апреля.

В Кракове не смогла быть в стороне беды в родной Украине. Вспоминает — первое авто перегнала по просьбе друзей из Германии, далее — в интернете нашла Тазики. Сразу же предложила свои водительские услуги.

— Больше всего мне доставляет удовольствие момент, когда я получаю фидбек от военных. К примеру, мне недавно прислали видео из TikTok, где я перегоняла машину скорой помощи, и знакомый говорит: Смотри, твоя скорая работает на фронте, перевозят раненых. И я начинаю понимать, что уже в течение трех месяцев эта скорая до сих пор на ходу. И я счастлива, что она до сих пор помогает спасать жизнь нашим военным, – радуется Светлана.

На каждый автомобиль волонтеры цепляют наклейки с изображением херсонского енота, похищенного россиянами. Там же и штрих-код, сосканировав который можно сразу задонатить средства.

Ребята убеждены – Украина вернет не только все свои территории, но и похищенного енота. А еще уверяют — их энергии и желания хватит, пока не закончится война.

Единственное, говорят, финансовый ресурс с каждым разом уменьшается. Итак, команда Тазиков призывает всех неравнодушных присоединиться к сбору денег на автомобили для военных. Ибо только объединившись, мы сможем победить врага.

Поддержать Тазики донатами можно по ссылке.

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Фото: Тазики