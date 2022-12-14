Декабрь, 14 в 11:23

Утром 14 декабря российские оккупанты атаковали Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе.

Украинские силы противовоздушной обороны, как всегда, сработали на отлично, уничтожив все 13 вражеских беспилотников.

Как сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, иранские дроны россияне запустили со стороны восточного побережья Азовского моря. Это уже третья атака врага с этого направления.

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Игнат отметил, что оккупанты решили нанести удар именно ночью, поскольку в условиях плохой видимости дроны трудно обнаружить.

— Именно радиолокационные средства обнаруживают эти БПЛА, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства их сбивают. Днем дроны могут сбивать не только средства, которые имеют радиолокационные станции, но и стрелковое оружие, потому что цель видно, — сказал он в эфире национального телемарафона.

Последствия атаки дронами-камикадзе

Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание в Шевченковском районе столицы.

Произошло повреждение крыши и оконных блоков двухэтажного здания без последующего горения. Жертв и пострадавших нет. Еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения.

— Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще четыре жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали, – сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Также повреждения получил частный дом у Вишневом.

На фото, которые обнародовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, видно дыру в стене дома и стекле автомобиля.

Повреждения домов и работа ПВО: что известно об атаке дронами-камикадзе на Киевщину / 2 фотографии

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что во время утренней атаки оккупанты пытались попасть в объекты критической инфраструктуры, но достичь своих целей им не удалось.

Реакция на атаку РФ 14 декабря

На утренний обстрел Киевщины отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она заверила, что “больше помощи уже в пути”.

– Просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути, – написала она.

Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами – ще більше допомоги вже в дорозі. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 14, 2022

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поблагодарил Запад за эффективные средства ПВО, которые защищают Украину.

— Ни один из 13 иранских беспилотников-камикадзе, летевших сегодня атаковать Киев, не достиг цели. Все были уничтожены еще в воздухе. Это признак мощной работы украинских защитников, но также результат поддержки союзников в последний месяц. Ваши ПВО спасают жизнь, но есть еще много работы, — написал он.

Жоден із 13 іранських безпілотників-камікадзе, що летіли сьогодні атакувати Київ, не досяг цілі. Всі були знищені ще у повітрі. Це ознака потужної роботи ???????? захисників, але також результат підтримки союзників останній місяць. Ваші ППО рятують життя, але маємо ще багато роботи. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 14, 2022

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинские силы противовоздушной обороны за работу, а также призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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