Декабрь, 14 в 9:34

За полтора месяца Россия выпустила более 1 тыс. ракет и дронов, но не смогла разрушить нашу энергосистему и погрузить Украину в блэкаут.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное – не смогли разрушить стойкость украинцев, – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, сейчас с поддержкой международных партнеров, “с массой запчастей, которые направляются”, будет продвигаться восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

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Также премьер-министр сообщил, что в Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы.

– Украинцы очень быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам – Ред.) не сломить, мы точно пройдем эту зиму, – подчеркнул он.

Отметим, что сегодня утром РФ атаковала Киев и область иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 беспилотников. Обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе столицы.