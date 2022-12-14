РФ выпустила более 1 тыс. ракет и дронов за полтора месяца, но не смогла погрузить Украину в блэкаут — Шмыгаль
За полтора месяца Россия выпустила более 1 тыс. ракет и дронов, но не смогла разрушить нашу энергосистему и погрузить Украину в блэкаут.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
– Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное – не смогли разрушить стойкость украинцев, – отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, сейчас с поддержкой международных партнеров, “с массой запчастей, которые направляются”, будет продвигаться восстановление украинской энергетической инфраструктуры.
Также премьер-министр сообщил, что в Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы.
– Украинцы очень быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам – Ред.) не сломить, мы точно пройдем эту зиму, – подчеркнул он.
Отметим, что сегодня утром РФ атаковала Киев и область иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить 13 беспилотников. Обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе столицы.