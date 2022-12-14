Декабрь, 14 в 12:41

Оккупанты пытаются атаковать украинские объекты в темное время суток, потому что это позволяет запутать украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он рассказал, что дроны-камикадзе летели с восточного направления — с побережья Азовского моря. Это уже третья атака дронов-камикадзе оттуда.

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— Понятна тактика, присущая им, — использование этих БПЛА ночью. Это условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить теми средствами, которые их сбивают это и стрелковое оружие, и зенитные орудия. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают эти БПЛА, а уже зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства их сбивают. Используя русла рек, противник разведывает наши слабые и сильные места. Это все враг обнаруживает и делает разведку накануне нанесения ударов, таким образом он пытается избежать попадания нашей ПВО, — сказал Игнат.

— Как видите, результат довольно таки неплохой — 13 дронов сбиты. Уточняется информация об их точном количестве. И немножко позже мы ее обнародуем, — заявил он.

Он добавил, что украинская ПВО работает довольно успешно.

Игнат сказал, что во время первых атак дронов россияне выискивали слабые места украинской системы противовоздушной обороны.

— С начала их применения в середине сентября (первый дрон, который в Купянске был сбит противовоздушной обороной), с тех пор они выискивали слабые места и смотрели, как украинские силы обороны будут их сбивать.

Фактически прекратили использовать их днем, хотя иногда используют. И обычно используют ночью — начиная с 23 часов, в ночное время и до утра, как сегодня, — пояснил представитель Воздушных Сил.

Напомним, около 6 утра 14 декабря россияне атаковали Киев и область дронами-камикадзе.

Фото: defenseindustrydaily.com