Декабрь, 14 в 13:49

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что мобилизация в Украине продолжается около 10 месяцев.

За это время, по его словам, на военную службу призвали большое количество людей в личный состав. Теперь темпы мобилизации снизились.

Об этом он рассказал в интервью НВ.

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Он предупредил, что в случае изменения ситуации на фронте может произойти неожиданное усиление мобилизации, однако таких событий, требующих усиленного призыва, пока нет.

– Объявление мобилизации в РФ было почти ожидаемым. Поэтому все это было учтено заранее… Нет таких “волн”, связанных как-то с этими мерами в РФ, – сказал начальник.

По его словам, самый масштабный уровень темпов мобилизации естественно был в начале полномасштабного вторжения – февраль-март.

– Сейчас она проходит в плановом режиме и призывается значительно меньшее количество личного состава для доукомплектования воинских частей, – добавил Горбач.

Он уточнил, что мобилизация будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на украинской территории.