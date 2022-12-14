Декабрь, 14 в 0:51

Ситуация с отключением электроэнергии в Киеве улучшилась, но до сих пор остается сложной.

Как сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко, отключения электроэнергии в столице сократились.

Он рассказал, что были подключены дополнительные мощности электрогенерации, благодаря чему Украина совокупно получила дополнительно 1000 МВт.

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— Сказать, как это повлияет на столицу, пока не могу. Потому что фактически эту мощность должны распределить на все регионы. Кстати, эта тысяча поможет нам с пониманием графиков. Особенно с вопросом, которым начну подборку частых: есть ли свет в серой зоне графика? Да, во время светло-серой зоны, которая в графике обозначает время возможных отключений, свет есть. И я уверен, что благодаря сегодняшнему росту света станет больше, — написал он.

Коваленко также рассказал, что сейчас проблема с электроснабжением является комплексной — и в генерации, и в сетях.

— Генерация растет, но еще не до такого уровня, как была до обстрелов. Но даже если бы она была полноценной, ее не смогли бы передать из-за повреждения сетей. Сети ремонтируются, но это требует времени, — пояснил он.

Гендиректор YASNO пояснил, что ситуация, когда более 8 часов нет света, не является нормальной.

— Скорее всего, у вас локальная авария. Обратитесь к ОСМД/ЖЭК, которые имеют свои каналы общения с коллегами из ДТЭК Киевские электросети. Так сможете быстро получить оперативный ответ, — пояснил он.

Коваленко отметил, что Украина сейчас не экспортирует электроэнергию. А также отметил, что в отсутствии электроэнергии у потребителей виновата только Россия.

— Ни власть, ни энергетики не отключают людей просто потому, что кому-то захотелось. Поэтому нам остается только утепляться и донатить на ВСУ, — добавил гендиректор энергокомпании.

Напомним, 13 декабря на по результатам Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже правительство подписало с ЕБРР договор гарантий по проекту экстренного восстановления сети электропередач Укрэнерго объемом €300 млн.

Источник: Сергей Коваленко