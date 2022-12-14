Декабрь, 14 в 11:24

Российское руководство начало использовать в штурмовых операциях наемников, завербованных частной военной компанией Вагнер Евгения Пригожина, которого еще называют поваром Владимира Путина.

Как сообщает Центр национального сопротивления, в бой бросают завербованных преступников. ЦНС отмечает, что украинским Силам обороны очень важно сообщать об их расположении.

— В общей сложности оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме как мясо. Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и поэтому позволяет россиянам не думать о потерях. Фактически враг обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев, — говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что из преступников, отбывавших наказание в тюрьмах, формируют штурмовые отряды.

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— При штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями подчиненных. При этом эти потери не деморализуют ЧВК Вагнер, поскольку квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме, — уточняется в новости.

ЦНС также добавляет, что тем временем местные партизаны на временно оккупированных территориях сообщают о размещении наемников Пригожина, что позволяет бить по их пунктам управления и уничтожать их силы.

Ранее наемники ЧВК Вагнер в основном выполняли функции заградительных отрядов. Их ставили за основными силами на передовой, чтобы они расправлялись с теми оккупантами, которые убегают с поля боя.

С ходом войны украинские Силы обороны уничтожили много оккупантов, в ряды вагнеровцев активно начали вербовать заключенных. Им обещают хорошее денежное обеспечение и погашение судимости.

Как сообщал американский Институт изучения войны (ISW), из-за вербовки в ряды оккупантов в России уменьшилось количество заключенных на 6,5%. А также ISW сообщал, что заключенные составляют большую часть наемников ЧВК.

Напомним, Россия приказала сбрасывать трупы уничтоженных вагнеровцев в мешки без экспертизы.

Джерело: ЦНС