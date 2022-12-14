Декабрь, 14 в 16:43

Служба безопасности Украины в рамках контрразведывательных мероприятий нашла в офисах и помещениях представителей запрещенных в Украине Коммунистической партии и партии Русь Единая оружие, георгиевские ленты и российские флаги.

Контрразведывательные мероприятия проводились в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

Кроме того, сотрудники спецслужбы нашли у фигурантов склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и методички российских пропагандистов.

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— В них рашисты призывают к поддержке оккупационных группировок РФ и предоставляют рекомендации по насильственному захвату власти в Украине, — сообщает СБУ.

Изъятые материалы направили на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

По данным спецслужбы, представители Компартии планировали использовать эти пропагандистские средства для проведения агитаций в поддержку “русского мира”, если оккупантам удалось бы захватить Киев и Днепропетровскую область.

Оружие, рубли и флаги РФ: СБУ провела обыски у представителей запрещенных партий / 6 фотографий

Следователи Службы безопасности начали уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Работники СБУ Днепропетровской области вели расследование взаимодействия с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, недавно Служба безопасности проводила обыски в храмах УПЦ (МП) в Харьковской области. По результатам оперативных действий, сотрудники спецслужбы обнаружили сотни тысяч наличных в разной валюте (в том числе и российских рублях), прокремлевскую литературу, а также сухпайки российской армии.