Сбито уже 10 дронов: в Киеве слышны повторные взрывы
Фото: Getty Images
Утром 14 декабря в Киеве раздаются повторные взрывы.
Теперь, по свидетельству очевидцев, громкие звуки слышны в Голосеевском районе.
Городской глава Киева Виталий Кличко отметил, что за утро в Киевской области и над столицей силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности уже 10 дронов типа Shahed.
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Источник: Виталий Кличко