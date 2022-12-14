Декабрь, 14 в 7:31

Утром 14 декабря в Киеве раздаются повторные взрывы.

Теперь, по свидетельству очевидцев, громкие звуки слышны в Голосеевском районе.

Городской глава Киева Виталий Кличко отметил, что за утро в Киевской области и над столицей силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности уже 10 дронов типа Shahed.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко