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Факты / Україна

Сбито уже 10 дронов: в Киеве слышны повторные взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Сбито уже 10 дронов: в Киеве слышны повторные взрывы
Фото: Getty Images

Утром 14 декабря в Киеве раздаются повторные взрывы.

Теперь, по свидетельству очевидцев, громкие звуки слышны в Голосеевском районе.

Городской глава Киева Виталий Кличко отметил, что за утро в Киевской области и над столицей силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности уже 10 дронов типа Shahed.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 294-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко 

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