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Факты / Україна

Генштаб прокомментировал возможность временного прекращения огня на новогодние праздники

Бедрак Виктория, редактор ленты
Генштаб прокомментировал возможность временного прекращения огня на новогодние праздники
Фото: Генштаб ВСУ

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что прекращение огня возможно только тогда, когда Россия выведет свои войска с территории Украины.

— Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле, — сказал Громов, отвечая на вопрос, возможно ли временное прекращение огня на Новый год.

Ранее Владимир Зеленский предложил России на Рождество вывести свои войска с украинских территорий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что о выводе войск РФ из Украины до конца года “не может быть и речи”.

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Источник: брифинг в Military Media Center

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