Декабрь, 15 в 2:13

Поддержку, которую оказывает Европейский Союз Украине после полномасштабного вторжения России одобряет 74% граждан ЕС.

Об этом свидетельствует социологическое исследование Евробарометра, проведенное в период с 12 октября по 7 ноября 2022 года, сообщает Европарламент.

Во всех государствах-членах ЕС большинство граждан одобряют поддержку Евросоюза, при этом самые высокие показатели поддержки наблюдаются в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%).

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Спустя десять месяцев после начала Россией войны против Украины, поддержка конкретных мер, принятых Европейского Союза — таких как санкции против российского правительства или финансовая, военная или гуманитарная поддержка Украины — остается такой же высокой — 73%.

Кроме того, последний опрос Евробарометра подтвердил твердую приверженность европейских граждан не только поддержке Украины, но и ценностям, на которых построен Европейский Союз.

На вопрос о том, какие ценности Европейский парламент должен защищать в первую очередь, чаще всего упоминается демократия (36%), затем защита прав человека в ЕС и во всем мире (29%) и свобода слова и мысли (28%). Граждане хотят, чтобы эти основополагающие ценности ЕС охранялись и защищались в ЕС и за рубежом.

— Эти же ценности ежедневно отстаивают украинцы после неспровоцированного и неоправданного вторжения российских войск в Украину, — говорится на сайте Европарламента.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола, комментируя результаты опроса, подчеркнула роль украинцев в настроениях европейцев.

— Российская агрессия привела к ужасным человеческим страданиям и массовым разрушениям. Мужество и стойкость украинцев перед лицом террора впечатляют. Лучшим ответом и поддержкой, которую мы, Европейский Союз, можем дать, является европейская солидарность и европейское единство. Украинцы могут рассчитывать на непоколебимую поддержку Европейского парламента, — сказала она.

Последствия российской войны в Украине отчетливо ощущаются европейскими гражданами. Из-за войны и ее последствий почти две трети граждан ЕС считают, что их жизнь изменится (65%), что на 4% выше по сравнению с апрелем/маем 2022 года.

В то же время граждане видят реальную ценность членства в Европейском Союзе: 72% европейцев говорят, что их страна выиграла от членства в ЕС.

Отвечая на вопрос о причинах, по которым их страна получила выгоду, респонденты чаще всего называют вклад ЕС в поддержание мира и укрепление безопасности (36%, +6% по сравнению с ноябрем/декабрем 2021 года).

Наибольший рост наблюдается в Латвии (+16%), Литве (+15%), Эстонии (+12%), Нидерландах (+13%), Мальте (+11%) и Польше (+11%) — что указывает на возможное влияние войны России против Украины, отмечается на сайте Европарламента.

Среди других названных причин выделяются выгоды от сотрудничества между странами ЕС (35) и вклад ЕС в экономический рост национальных государств (30%).

Справочно

Осенний Евробарометр Европейского парламента 2022 года был проведен компанией Kantar с 12 октября по 7 ноября во всех 27 государствах-членах ЕС. Опрос проводился очно (CAVI в Чехии и Дании). Всего было проведено 26 тыс. 443 интервью. Результаты ЕС были взвешены в соответствии с численностью населения в каждой стране.

Евробарометр — это международный проект регулярных опросов общественного мнения, осуществляемый под эгидой Европейской Комиссии.

Исследования проводятся в рамках Евробарометра с 1973 года в Европейском Союзе, с 1991 года в Центральной Европе, бывшей Югославии и Турции. Плановые опросы проводятся дважды в год. Кроме того, в зависимости от потребностей Европейской Комиссии и других институтов ЕС, проводятся дополнительные опросы среди целевой аудитории (например, врачей, учителей, владельцев малых и средних предприятий), и качественные исследования.