Декабрь, 15 в 13:18

Несмотря на оживление действий, свидетельствующих о подготовке Минска к участию в войне с Украиной, Генеральный штаб до сих пор оценивает вероятность повторного нападения России с белорусской территории как низкую.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга.

Он отметил, что войска РФ продолжают перемещать в Беларусь вооружение и технику. Также россияне наращивают возможности для нанесения авиаударов по Украине с белорусской территории.

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В то же время Громов отмечает, что в настоящее время в Беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которая может обеспечивать авиадеятельность и поддержку войск в ходе проведения наступательной операции.

С учетом других имеющихся данных, можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Республики Беларусь остается низкой, — подчеркнул он.

Бригадный генерал также рассказал, что пограничный госкомитет Беларуси до 1 марта 2023 продлил ограничения на въезд и пребывание граждан в пограничной полосе в районах Гомельской области, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.

Также, по имеющимся данным, в приграничных с Украиной районах Брестской области РБ на прошлой неделе продолжался процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны. Во время проведения бесед кандидатам доказывают, что в случае введения в стране военного положения, им будет выдано оружие и амуницию, а их основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений ТРО.

Кроме того, бригадный генерал напомнил, что недавно палата представителей Беларуси одобрила законопроект о введении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти.

Не исключено, что такие действия Лукашенко являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины, — добавил он.

Источник: брифинг в Military Media Center

Фото: ГУР