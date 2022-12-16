Декабрь, 15 в 23:16

На Донбассе продолжаются ожесточенные российские атаки. Оккупанты бросают в наступление всех и все, что только имеют.

Об этом в вечернем обращении 15 декабря сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что во время очередных российских обстрелов Херсона сегодня снаряд попал в пункт помощи Красного Креста. В результате атаки погибла парамедик, волонтер.

— Только с начала этих суток Россия уже более 16 раз обстреляла Херсон! Только за один день! Снова обстреливались общины Харьковской области. На Донбассе, как и все предыдущие недели, продолжаются жестокие российские атаки. Они не могут одолеть нашу армию, поэтому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для любой обороны, — сказал глава государства.

По словам Зеленского, это можно прекратить только оттесняя шаг за шагом российских террористов с украинской земли.

— Искать новые способы привлечь каждого российского террориста, каждого российского олигарха, помогающего государству-террористу, и всех российских чиновников и пропагандистов – привлечь к ответственности за все, что они делают. Делают против Украины и против свободы как таковой, – сказал президент.