Декабрь, 15 в 22:33

Вечером 15 декабря во временно оккупированном городе Ирмино в Луганской области произошел взрыв на российском складе с боеприпасами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Официального подтверждения пока нет.

В сети публикуют видео, на котором видно, как внезапно загорается склад. На месте происшествия возник масштабный пожар и слышны звуки детонации.

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