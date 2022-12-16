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Факты / Україна

Мощный взрыв и пожар: в Ирмино Луганской области детонирует склад с боеприпасами РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
Мощный взрыв и пожар: в Ирмино Луганской области детонирует склад с боеприпасами РФ

Вечером 15 декабря во временно оккупированном городе Ирмино в Луганской области произошел взрыв на российском складе с боеприпасами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Официального подтверждения пока нет.

В сети публикуют видео, на котором видно, как внезапно загорается склад. На месте происшествия возник масштабный пожар и слышны звуки детонации.

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