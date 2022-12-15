Декабрь, 15 в 18:55

ИЗ-за переполненых больниц и моргов в Мелитополе российские захватчики перевозят трупы и эвакуируют раненых солдат во временно оккупированный Крым.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 15 декабря.

Также отмечается, что РФ отправляет на войну офицеров-пенсионеров, уволенных в запас.

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— Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас, и даже офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий, — говорится в сообщении.

За сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава врага и состав горюче-смазочных материалов.

Также в Генштабе подтвердили потери противника 13 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области.

Там ВСУ уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих РФ получили ранения.