Из-за переполненых больниц в Мелитополе оккупанты эвакуируют раненых в Крым — Генштаб
ИЗ-за переполненых больниц и моргов в Мелитополе российские захватчики перевозят трупы и эвакуируют раненых солдат во временно оккупированный Крым.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 15 декабря.
Также отмечается, что РФ отправляет на войну офицеров-пенсионеров, уволенных в запас.
— Для пополнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас, и даже офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий, — говорится в сообщении.
За сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава врага и состав горюче-смазочных материалов.
Также в Генштабе подтвердили потери противника 13 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области.
Там ВСУ уничтожили два склада боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа. Более 200 военнослужащих РФ получили ранения.