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Факты / Україна

Украине нужны ракеты большой дальности, чтобы отвечать на удары РФ — Уоллес

Валентина Чорна, редактор ленты
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Украине нужны ракеты большого радиуса действия. Об этом в интервью Times Radio заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что Великобритания может рассмотреть возможность поставки такого оружия ВСУ, если Россия продолжит обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.

– Украина должна получить возможность отвечать на такие удары, и это означает, что мы можем рассмотреть возможность обеспечить ее соответствующими средствами, – сказал Уоллес.

Кроме этого, Бен Уоллес не исключает возможности поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow, способных поражать цели на расстоянии более 250 км.

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Он отметил, что подобные вопросы Минобороны Британии будет обсуждать с украинцами, исходя из их потребностей и технических возможностей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 295-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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