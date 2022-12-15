Украина может получить Patriot быстрее, чем все думают — Мусиенко

Декабрь, 15 в 15:29

Много разговоров и сообщений вокруг американских зенитно-ракетных комплексов Patriot могут свидетельствовать о том, что они уже готовятся к отправке в Украину.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

– Мы уже имеем в использовании радары Sentine, которые интегрированы и используются системой Patriot. Они также используются системой NASAMS. Поэтому обучение наших военных, по моему мнению, не будет продолжительным. Более того, я не исключаю, что эти объявления начали появляться более активно именно потому, что Patriot уже готовятся к отправке, — подчеркнул он.

Что касается подготовки наших военных, то, как отметил Мусиенко, этот процесс точно не растянется на год – вероятно, это может занять несколько недель, учитывая, что с радарами они знакомы, с приципами работы тоже.

Сейчас смотрят

Эксперт напомнил, что сейчас нет точной информации о предоставлении Ираном баллистических ракет РФ, однако договоренность есть, и именно система Patriot способна противостоять ударам этого оружия.

Два дня назад американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация американского лидера Джо Байдена завершает подготовку планов о предоставлении Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Более того, об отправке Patriot в Украину может быть объявлено уже на этой неделе.

Другое американское издание – газета The Washington Post Пентагон – 14 декабря написало, что Джо Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.

В то же время глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что Киев может получить американские ЗРК Patriot уже на следующем этапе войны.