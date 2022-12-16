Декабрь, 15 в 22:41

Если Украина во время освобождения своих территорий остановится на линии, которая была по состоянию на 23 февраля 2022 года, это не будет финалом развязанной РФ полномасштабной войны.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

– Это не было бы финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности. У нас был Будапештский меморандум. Мне сказали: Не бойтесь, все хорошо, ядерного оружия нет, и это верный путь, и весь мир туда идет. Но весь мир не пришел, как мы видим, – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что Украина отдала свой ядерный арсенал в обмен на гарантии безопасности, которые не сработали. РФ же нарушила Устав ООН и международное право, когда напала на наше государство.

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– Почему только Украина платит такую высокую цену? Мы благодарны нашим сторонникам, но платим только мы, – заявил украинский лидер.

Зеленский отметил, что именно поэтому Украина должна вернуть все свои территории в международно признанных границах 1991 года, иначе война возобновится. Президент напомнил, что наша страна не является членом НАТО, а потому не имеет гарантий безопасности.

Кроме того, нет уверенности, что во время новой полномасштабной агрессии РФ западные партнеры так же помогут Украине оружием.

– Почему я против замораживания этой войны? Потому что мы это уже видели на Донбассе. Они забирают часть территории, а затем замораживают ситуацию там на время, чтобы стать еще более сильными оккупантами, готовыми к еще одной оккупации, вот и все, — объяснил президент.

Глава государства уточнил, что мир должен дипломатически, экономически, санкциями и изоляцией демонстрировать РФ, что за агрессию нужно платить.