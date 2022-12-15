Заставлял гражданских собирать тела погибших. Экс-полицейскому Донецкой области инкриминируют госизмену

Декабрь, 15 в 11:56

Бывшему участковому инспектору патрульной полиции в Краматорске и Славянске заочно сообщили о подозрении в госизмене. Во время оккупации он добровольно согласился работать на российские оккупационные войска.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый предал присягу работника правоохранительного органа Украины.

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Находясь в оккупированном городе Лиман, он добровольно согласился на сотрудничество с врагом и занял псевдодолжность в так называемой народной милиции “ДНР”, — говорится в сообщении.

Бывший правоохранитель доставлял задержанных и арестованных граждан в места принудительных работ. Граждан заставляли собирать тела погибших военных и мирных жителей на территории города.

Коллаборанту инкриминируют совершение государственной измены в условиях вооруженного конфликта (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Досудебное расследование проводит ДБР.

Ранее стало известно, что во время эксгумации на месте крупнейшего массового захоронения в Лимане полиция обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ. В настоящее время в Лимане установлено 25 стихийных захоронений, там работают следственно-оперативные группы. В общей сложности в освобожденных населенных пунктах таких захоронений обнаружено уже 58.