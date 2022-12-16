Декабрь, 16 в 20:13

На данный момент в Харькове к электроснабжению подключено уже 55% абонентов, в области — 85%.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, было 10 ударов ракетами С-300, две крылатые ракеты удалось сбить.

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– На данный момент мы приступили к восстановлению, область подключена на 85%, осталось несколько общин и районов, где нужно восстановить электроснабжение. Что касается Харькова, то уже 55% города запитано, где-то два часа назад мы начали подавать электроэнергию на водоканал и тепловые сети, – сказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас пытаются подключить спальные районы города.

– Планируем работать до полуночи и к этому времени подключить 100% населенных пунктов области и, в частности, Харькова, – добавил он.

Сегодня, 16 декабря, из-за ракетных обстрелов россиян Харьков был полностью обесточен, свет в области был с перебоями.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов