Декабрь, 16 в 6:18

На 296-е сутки полномасштабной войны российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Лиманском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение.

На Купянском и Запорожском направлениях армия РФ наращивает группировку.

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