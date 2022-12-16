Карта боевых действий на 16.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 296-е сутки полномасштабной войны российские войска сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На Лиманском направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение.
На Купянском и Запорожском направлениях армия РФ наращивает группировку.
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Карта боевых действий в Украине на 16.12.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 296-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.