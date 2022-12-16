Будет включать ПВО: Белый дом раскрыл детали очередного пакета военной помощи Украине

Декабрь, 16 в 18:01

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Он уточнил, что туда войдут средства противовоздушной обороны.

– Думаю, вы можете ожидать, что в этом пакете увидите дополнительные средства противовоздушной обороны, – сказал Кирби журналистам на брифинге 16 декабря.

Уточнить детали он отказался.

Кроме того, представитель Белого дома осудил очередной массированный ракетный удар России по Украине.

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Он подчеркнул, что обстрел был направлен “в основном на гражданскую инфраструктуру”, поэтому так Кремль “опять пытается посеять страх в сердцах украинского народа и сделать его жизнь намного тяжелее, поскольку сейчас наступила зима”.

Ранее стало известно, что в последнем пакете военной помощи Украине от США стоимостью 275 млн долларов были ракеты для пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), 155-мм боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot. Анонсировалось, что об этом должны объявить уже на этой неделе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина ведет переговоры с США и Германией по размещению систем Patriot в Украине.

Берлин отказался разместить свои ЗРК в Украине, но предложил их Польше после инцидента с падением ракеты в Пшеводове.