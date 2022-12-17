Декабрь, 17 в 17:59

Из Азербайджана в Украину прибыла партия гуманитарной помощи. Речь идет о десятках промышленных трансформаторов и электрогенераторов.

Об этом сообщает азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ. Информацию подтвердил и посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

По его словам, помощь уже направляется в регионы Украины, которые больше всего пострадали в результате массированных ракетных атак России.

Сейчас смотрят

– Эта помощь сейчас крайне важна, ведь государство-террорист постоянно производит обстрелы мирного населения Украины и объектов критической инфраструктуры, — подчеркнул посол.

По данным агентства АЗЕРТАДЖ, Украина получила 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Церемония передачи электрооборудования представителю украинского Министерства энергетики состоялась 17 декабря в Черновцах.

Почти 100 трансформаторов и генераторов: Азербайджан передал Украине энергооборудование / 3 фотографии

Это только первая партия помощи. Как отметил временный поверенный по делам Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, общая стоимость электрооборудования оценивается в около 1 млн 422 тыс. манатов ($837 тыс.).

В ближайшие дни будет отправлена вторая партия гуманитарного груза.

Азербайджан оказал помощь в ответ на запрос Украины для восстановления поврежденной ударами РФ энергосистемы.

Первая колонна с оборудованием, состоящая из четырех грузовиков, выехала в Украину 10 декабря.

Недавно Соединенные Штаты передали Украине энергетическое оборудование на сумму около $13 млн.

Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, в Украину уже импортировано 500 тыс. маломощных генераторов, а для прохождения зимы нужно около 17 тыс. больших установок.

Источник: Посольство Украины в Азербайджане, АЗЕРТАДЖ, МИД Азербайджана

Фото: Посольство Украины в Азербайджане