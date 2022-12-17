Декабрь, 17 в 14:47

Отвод части российских войск из Каховки и Новой Каховки (Херсонская область) может быть ловушкой. Вооруженные силы Украины внимательно следят за этой ситуацией.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Она напомнила, что оккупанты использовали подобную тактику и при освобождении украинскими военными правого берега Днепра.

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– Во время контрнаступления на правобережье они также использовали подобную тактику и долгое время пытались всеми силами намекать, что покидают позиции, будто бы приглашая продвижение наших войск. Но все же вспомним об особенностях гибридной войны. И такие показательные ходы, как правило, могут содержать определенные ловушки. Поэтому мы тщательно проверяем эту информацию, но понимаем, что направление их (войск РФ, — Ред.) движения было провозглашено еще на острове Змеиный, – подчеркнула Гуменюк.

Комментируя информацию, что украинские военные уже присутствуют на левом берегу Днепра в Херсонской области, она сообщила, что “происходит боевая работа”. Однако о деталях, когда придет время, сообщит Генеральный штаб ВСУ.

– Наши планы реализуются. То, что мы говорили, что не собираемся останавливаться, подтверждается, – отметила Гуменюк.

Она призвала дать возможность военным закрепить результат и только потом обсуждать это.

Сегодня утром Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что российские оккупанты проводят передислокацию отдельных подразделений и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки. Среди местных жителей они распространяют информацию, что покинут Каховку до конца 2022 года.