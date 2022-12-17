Оккупанты заявляют, что до конца года выйдут из Каховки — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Российские оккупанты сейчас проводят передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Свои подразделения российские захватчики отводят в поселок Нижние Сирогозы, что в Геническом районе.
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Среди местных жителей россияне распространяют информацию, что они покинут Каховку до конца этого года. Поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.
В Генштабе отмечают, что за прошедшие сутки наши подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника.