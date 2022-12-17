Декабрь, 17 в 1:11

В Киеве за 6 млн гривен продали портрет президента Владимира Зеленского, который был сделан для обложки издания Time.

Как сообщил на своей странице в Instagram украинский фотограф Александр Чекменев, благотворительный аукцион, где была продана фотография, организовывал Forbes Ukraine.

По словам Чекменева, он сделал серию фото Владимира Зеленского Украины специально для журнала Time еще в апреле 2022 года.

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Во время аукциона портретное фото удалось продать за 6 млн гривен (около $150 тыс.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Чекменев (@chekmenevalexander)

Портрет приобрел бизнесмен Александр Конотопский, который является основателем и CEO-производителем охранных систем Ajax.

Конотопский занимает 28 место в рейтинге самых богатых людей Украины по версии Forbes.

По словам фотографа Чекменева, все заработанные с фотографии деньги пойдут на покупку генераторов для школ в Киевской области.

— Все деньги пойдут на покупку генераторов для школ в Киевской области. А хотелось собрать деньги на покупку хотя бы одного генератора для школы в Богдановку, — написал он.

Напомним, в ноябре на американской платформе Julien’s Auctions продали электрогитары Gibson, окрашенные в цвета украинского флага. Полученные средства были переданы на помощь Украине. Кроме символического цвета инструментов, на них также различные рисунки и автографы исполнителей. На них играли такие музыканты, как Пол Маккартни, Сол Хадсон (Слэш) и члены группы Rolling Stones.

Фото: chekmenevalexander

Источник: chekmenevalexander