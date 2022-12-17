Сколько времени нужно ВСУ на освоение ЗРК Patriot — ответили в Воздушных силах

Декабрь, 17 в 10:12

Украинские зенитчики за несколько недель освоили системы противовоздушной обороны Iris-T и NASAMS. Так спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона ответил на вопрос о сроке, необходимом для обучения управлению системами Patriot.

— Я не хотел бы анонсировать какое-нибудь обучение…Поскольку эта информация не должна попадать во вражеские уши. Я вам скажу на примере Iris-T и NASAMS. Это современные комплексы, которые уже эффективно бьют противника, практически со стопроцентной боевой отдачей. На эти комплексы понадобилось несколько недель, чтобы наши специалисты прошли соответствующее обучение, – объяснил он.

Игнат подчеркнул, что руководить такими комплексами учатся профессиональные зенитчики, уже имеющие опыт боевых действий на советской технике.

Ранее стало известно, что администрация президента США завершает подготовку планов по отправке в Украину систем противоракетной обороны Patriot. Анонсировалось, что об этом должны объявить уже на этой неделе.

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Издание he Washington Post на днях написало, что Джо Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета Пентагона о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.