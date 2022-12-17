В Киеве после ракетного удара РФ 10 октября восстановили стеклянный пешеходно-велосипедный мост

Декабрь, 17 в 12:04

В Киеве снова открыли пешеходный мост, так что по нему теперь можно ходить.

Об этом сообщил мер Киева Виталий Кличко.

По словам городского главы, заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов и 143 перильных стекла. Ранее в результате удара по мосту разбились 57 стекол, а 86 были повреждены. Восстановили также перила и тросы, натянутые вдоль моста.

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Мост уже почистили от снега и нанесли противоскользящее покрытие.

— Итак, один из наших символов несокрушимости снова ждет киевлян и гостей столицы, — написал Кличко в Telegram.

Напомним, что 10 октября во время ракетных ударов РФ по Киеву пострадал стеклянный пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, известный также как “мост Кличко”.

Фото: Виталий Кличко