Декабрь, 17 в 1:21

В ближайшей перспективе Украина нуждается в поставках оружия от западных союзников, предназначенного для осуществления наступательных операций.

Об этом рассказал в интервью британскому каналу Sky News командующий Оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук.

– Нам нужны и танки, и самолеты. Нам также нужна надежная система противовоздушной обороны с эффективностью не менее 95%, — подчеркнул Ковальчук.

Комментируя возможность проведения в РФ всеобщей мобилизации, генерал заявил, что в таком случае Вооруженным силам Украины понадобится больше летального оружия от партнеров. Он отметил, что украинские защитники справятся с вторжением таких больших сил оккупантов.

Сейчас смотрят

– Однозначно да. Я считаю, что наша позиция и позиция наших партнеров сегодня должны быть четкими. Если Путин проведет всеобщую мобилизацию, наши партнеры готовы предоставить нам все силы и средства, чтобы остановить не трехсоттысячную, а миллионную армию, — заявил Ковальчук.

По его словам, речь идет о более смертоносном вооружении, возможно даже кассетных боеприпасах.

– Нам необходимо больше коллективного оружия: не штурмовые винтовки, а пулеметы, не снаряды, а кассетные боеприпасы. Есть ответное противодействие действиям врага. Мы уверены, что наши партнеры нам в этом помогут – те, кто хочет, чтобы мы победили, — добавил Ковальчук.

Генерал подтвердил, что в планах Украины – освободить полуостров Крым, оккупированный РФ с 2014 года.

– Крым – это обязательно, это только вопрос времени. Мы вернем каждый квадратный сантиметр нашей территории, – подчеркнул Ковальчук, добавив, что решающие события на фронте произойдут в 2023 году.

Потребности Украины в вооружении на днях четко обозначил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, украинские военные смогут выйти на линию 23 февраля, если будут иметь 300 танков, около 700 БМП и 500 гаубиц.